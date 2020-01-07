خارجية إيران تستدعي سفير بريطانيا بطهران احتجاجا على تصريحات حول سليماني

أفاد "روسيا اليوم" بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين حول اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد رأى انه "ليس من مصلحة أحد تأجيج الصراع في الشرق الأوسط"، معتبرا ان "إيران عززت انشطاتها المعززة للإرهاب قبل مقتل قاسم سليماني".
يذكر أن سليماني قُتل فجر يوم الجمعة في ضربة أميركية استهدفت سيارته فى محيط مطار بغداد الدولي بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.
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