خارجية إيران تستدعي سفير بريطانيا بطهران احتجاجا على تصريحات حول سليماني

أفاد "​روسيا اليوم​" بأن وزارة الخارجية ال​إيران​ية استدعت ​السفير البريطاني​ في ​طهران​ لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين حول اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​.

وكان ​وزير الدفاع البريطاني​ بن والاس قد رأى انه "ليس من مصلحة أحد تأجيج الصراع في ​الشرق الأوسط​"، معتبرا ان "إيران عززت انشطاتها المعززة للإرهاب قبل مقتل قاسم سليماني".

يذكر أن سليماني قُتل فجر يوم الجمعة في ضربة أميركية استهدفت سيارته فى محيط ​مطار بغداد الدولي​ بعد عودته من ​سوريا​. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة ​الحشد الشعبي​، أبرزهم نائب هيئة الحشد ​أبو مهدي المهندس​، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.