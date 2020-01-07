مجلس الأوقاف الفلسطيني: ضرب واعتقال وإبعاد للمصلين في المسجد الأقصى

أعلن مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في ​القدس​ أن "​الشرطة الإسرائيلية​ حركت ​دعوى قضائية​ لاستصدار أمر من المحاكم الإسرائيلية لتجديد إغلاق مصلى باب الرحمة في ​المسجد الأقصى​ بعد ما يقارب العام على فتحه".

وأشار المجلس في بيان له أن هذه القضية تتزامن مع "تحركات مريبة تمارسها شرطة الاحتلال هذه الأيام على أرض الواقع في محيط مصلى باب الرحمة وكامل المنطقة الشرقية بالاعتداء على جموع المصلين ضربا واعتقالا وإبعادا".

ولفت المجلس في بيانه ”على سلطات الاحتلال احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، محملاً الإحتلال "المسؤولية الكاملة اتجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية".

ويشهد الوضع في المسجد الأقصى منذ حوالي العام، توترا من حين لآخر، فيما لم يصدر أي بيان من الشرطة الإسرائيلية بشأن الأحداث التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى أو موضوع رفع الدعوى القضائية.

