الرئاسة التركية: أردوغان سيكثف لقاءاته لضبط النفس بين واشنطن وطهران

اشار المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، الى "التوتر الحاصل بين ​الولايات المتحدة الاميركية​ و​ايران​"، مؤكداً "مواصلة الدعوة لضبط النفس والهدوء بين جميع القوى"، لافتاً الى ان "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ سيكثف لقاءاته بهذا الشأن".

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