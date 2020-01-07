جاويش أوغلو أبدى استعداد تركيا لتقديم كل الدعم اللازم لأستراليا بمكافحة الحرائق

ركّز وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، مخاطِبًا نظيرته الأسترالية ​ماريس باين​، على أنّ "​الحرائق​ الّتي لم يتمّ السيطرة عليها في بلدكم الجميل، أحزنتني وأحزنت شعبي بشدّة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا نشعر بألمكم في قلبنا، ونحن على استعداد لتقديم كلّ أنواع الدعم اللازم لمكافحة هذه الكارثة الرهيبة".

وتشهد ​أستراليا​ منذ أشهر حرائق غابات، تسبّبت حتّى الآن في مقتل 25 شخصًا، وحرق مساحة تزيد على 10 ملايين هكتار، وتدمير أكثر من 2000 منزل؛ إلى جانب نفوق ما لا يقلّ عن 500 مليون حيوان من أنواع مختلفة بين ثدييات وطيور وزواحف إمّا احتراقًا أو اختناقًا.