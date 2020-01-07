غوايدو يؤدي اليمين رئيسا للبرلمان الفنزويلي









اسماء السيد - كراكاس: أدى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الثلاثاء اليمين رئيسا للبرلمان، اثر اعادة انتخابه من قبل المعارضة الاحد بعدما منعته قوات الامن في بادئ الأمر من دخول المبنى.

وفي داخل المبنى كان النائب المنافس له لويس بارا يترأس الجلسة الاسبوعية للبرلمان وقد غادر الجلسة حين دخل غوايدو ونواب المعارضة واعتلوا المنصة، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.