طهران تتراجع عن موقفها بالنسبة لـ"النووي"









اسماء السيد - نصر المجالي: في رسالة تشير إلى تراجع من جانب حكومة طهران عن موقف اتخذته قبل يومين، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أن الاتفاق النووي قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي.

وفي منتدى حوار طهران الإقليمي، اليوم الثلاثاء، أعلن عراقجي: أن بيان الحكومة الإيرانية، اشار الى أننا اتخذنا خطوتنا الخامسة والأخيرة في اطار خفض الالتزامات النووية ولا توجد خطوة اخرى.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية: لم تعد لدينا أية قيود فى مجال التخصيب، لكن ما يحدث على الأرض ومقدار التخصيب داخل البلاد، يعتمد على برنامج منظمة الطاقة الذرية واحتياجات البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن عراقجي قوله إن اتخاذ هذه الخطوة لا يعني أن الاتفاق النووي قد انتهى، أو أن إيران قد انسحبت من الاتفاق، بل الوصول إلى توازن في الاتفاق، موضحا ان انسحاب اميركا قد أخل بميزان القوى في هذا الاتفاق الدولي، والآن نعتقد أننا وصلنا إلى توازن معقول في الاتفاق من خلال الحد من الالتزامات النووية.

الطاقة الذرية

وفي إشارة إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقجي: "بالطبع، فإن تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، ونحن مستعدون للعودة إلى موقفنا السابق فيما لو تمكنت الأطراف الأخرى من تلبية مطالبنا والوفاء بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي".

وأكد: من الممكن الابقاء على الاتفاق النووي إذا أراد الجانب الآخر ذلك.

وبخصوص التهديدات السياسية للأوروبيين بتفعيل آلية الزناد، أوضح عراقجي: من الطبيعي أن تهيئ هذه القضايا، الظروف لنا كي نصل إلى نهاية الاتفاق النووي بشكل أسرع، مضيفا: كما أن إيران تصرفت بشكل حكيم حين انسحاب اميركا من الاتفاق، فإننا نتوقع ايضا أن تتصرف الأطراف الأخرى بدراية وتدبير وتجنب تصعيد التوترات.

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اغتيال سليماني

وحول الوضع في المنطقة بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني، قال عراقجي: كل المعادلات الإقليمية تغيرت بهذا الحدث ونحن نواجه معادلة جديدة في المنطقة يمكن وصفها بأنها بداية نهاية الوجود الأميركي في المنطقة.

وأكد عراقجي: أنني أعتقد أن أهم نعمة في {شهادة القائد سليماني ودماء هذا القائد العظيم}، هي أن عملية الانسحاب الأميركي من المنطقة قد بدأت، وقال: نحن نرى طلائع هذا الأمر بتصويت البرلمان العراقي على خروج القوات الأميركية من هذا البلد ونحن متأكدون من أن هذا الاتجاه سوف يستمر.

تقليص التزامات

وكانت الحكومة الايرانية اتخذت الخطوة الخامسة والاخيرة في تقليص التزامها بالاتفاق النووي، وبناء عليه، قالت إنها لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي، (والتي تشمل مستوى التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والابحاث والتنمية).

وفي الخطوة الخامسة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، تتخلى الجمهورية الاسلامية الايرانية عن آخر مورد اساسي من القيود العملياتية في الاتفاق النووي، اي القيود المرتبطة بعدد اجهزة الطرد المركزي.

وقال البيان: وبناء عليه، فإن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية لم يعد يواجه أي قيود في المجال العملياتي (تشمل طاقة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والابحاث والتنمية)، وستمضي ايران قدما في برنامجها النووي من الآن فصاعدا بناء على احتياجاتها التقنية.

وأكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيانها أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر كما في السابق.. وفي حالة رفع الحظر وانتفاع ايران من فوائد الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للعودة الى التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وتم تكليف منظمة الطاقة الذرية الايرانية باتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الاطار من خلال التنسيق مع رئيس الجمهورية.