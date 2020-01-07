غوايدو يعتلي كرسي رئاسة البرلمان الفنزويلي









اسماء السيد - كراكاس: اعتلى زعيم المعارضة الفنزويلية منبر البرلمان الثلاثاء مؤكدا انه رئيس البرلمان بعد محاولة قوات الامن منعه من دخول المبنى، بحسب مراسلي فرانس برس.

وأنشد غوايدو محاطا بنواب المعارضة النشيد الوطني مؤكدا "أنا هنا".

وقبل ذلك منعه عناصر من الحرس الوطني من دخول مبنى البرلمان، في حين كان لويس بيرا وهو نائب معارض منافس لغوايدو ويقول انه الفائز برئاسة البرلمان، يرأس جلسة صاخبة داخله.

لكن بيرا غادر البرلمان بعد دخول غوايدو.