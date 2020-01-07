اسماء السيد - كراكاس: اعتلى زعيم المعارضة الفنزويلية منبر البرلمان الثلاثاء مؤكدا انه رئيس البرلمان بعد محاولة قوات الامن منعه من دخول المبنى، بحسب مراسلي فرانس برس.
وأنشد غوايدو محاطا بنواب المعارضة النشيد الوطني مؤكدا "أنا هنا".
وقبل ذلك منعه عناصر من الحرس الوطني من دخول مبنى البرلمان، في حين كان لويس بيرا وهو نائب معارض منافس لغوايدو ويقول انه الفائز برئاسة البرلمان، يرأس جلسة صاخبة داخله.
لكن بيرا غادر البرلمان بعد دخول غوايدو.
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو يعتلي كرسي رئاسة البرلمان الفنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.