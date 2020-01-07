بومبيو لن يترشح لمجلس الشيوخ الأميركي في 2020

اسماء السيد - واشنطن: ذكر مصدر اميركي الثلاثاء ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لن يترشح لمقعد كنساس في مجلس الشيوخ الأميركي هذا العام.
والتقى بومبيو برئيس الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الاثنين في مقر الكونغرس "حيث قال انه لن يترشح لمجلس الشيوخ"، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكونيل لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر أن ماكونيل "يعتقد ان بومبيو يقوم بعمل رائع كوزير للخارجية وهو الرجل المناسب الذي تحتاجه البلاد لهذا المنصب في الوقت الحالي".
وذكر الاعلام الأميركي أن ماكونيل حاول أن يقنع بومبيو (56 عاما) بالترشح لمجلس الشيوخ خلال العام الماضي لتعزيز فرص حصول الجمهوريين على المقعد الذي اصبح شاغرا بعد اعلان السناتور بات روبرتس تقاعده.
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