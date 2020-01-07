زيجتان عرفي وعشيق.. مفاجآت في جريمة الزوج المخدوع وحسناء المناشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في مقتل سائق على يد مطلقته التي استعانت بعشيقها وزوجها السابق لقتله بشكل مأساوي في جريمة أضحت حديث أهالي مركز منشأة القناطر.

بلاغ ورد لمركز منشأة القناطر بالجيزة بانتشال جثة لرجل مجهول في العقد الرابع من مياه نهر النيل بدائرة المركز وبها حز حول الرقبة وجروح قطعية بالوجه، وتبين أنه سائق يدعى "محمد" 37 سنة.

وأسفرت الجهود عن أن مرتكبي الواقعة كلا من: "هاجر" 26 سنة بائعة شاي مقيمة بمنطقة الكوم الأحمر، و(عاطل - 27 سنة) له معلومات جنائية، وجزار يدعى "عبد الكريم" 42 سنة، له معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم.

تحريات فريق البحث الذي ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة ضباط فرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد محمد عرفان والمقدم مجدي موسى، كشفت عن مفاجآت عدة لاسيما سوء سمعة المتهمة واعتيادها التواجد خارج المنزل لأيام دون سؤال أسرتها عليها.

أولى تلك المفاجآت أن المتهمة الرئيسية "هاجر" وشهرتها "قمر" تزوجت من الجزار عرفيا منتصف العام الماضي، وانفصلا منذ 3 أشهر.

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في غضون فترة وجيزة، تزوجت صاحبة الـ26 سنة من المجني عليه "عرفيا" الذي يكبرها بـ11 سنة، لكن تعدد الخلافات بينهما واعتياده ضربها والاستيلاء على أموالها دفعها للانفصال عنه.

منذ أيام قليلة، تعرفت "هاجر" على عاطل يكبرها بعام، ونشأت بينهماعلاقة عاطفية، واتفقا على الزواج أيضا مما آثار حفيظة وغضب زوجها الثاني، فقرر التشهير بها بدافع الانتقام.

استغلت المتهمة تشهير المجني عليه بسمعة ابنة عشيقها (طالبة - 13 سنة)، واتفقت معه والجزار على قتل المجني عليه بدافع الانتقام منه.

في سبيل تنفيذ مخططها، اشترت المتهمة سرنجتين من إحدى الصيدليات، واستدرجت المجني عليه لمنطقة عملها، وعقب حضوره فوجئ بتواجد المتهمين الثاني والثالث واستقلوا "توكتوك"، وتوجهوا إلى منطقة كورنيش النيل بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات ولدى نزولهم لمنطقة شاطئ نهر النيل، خنقه العشيق، فيما تعد عليه الجزار بشفرة موس حلاقة، وأعطت المتهمة السرنجتين لهما حيث حقنا المجني عليه بالهواء في رقبته فأوديا بحياته، وتخلصوا من جثته بإلقائها بنهر النيل واستولوا على هاتفه المحمول وهربوا.

فريق بحث رفيع المستوى أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فك طلاسم الجريمة اللغز في أقل من 72 ساعة، وأمكن ضبط الجناة، وأحالهم اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.