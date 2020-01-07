إيران تستدعي سفير بريطانيا بطهران بسبب تصريحات جونسون عن سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج بشكل رسمي على تصريحات القادة في بريطانيا حول مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق، فجر الجمعة الماضية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، نقلته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سلم السفير البريطاني مذكرة احتجاج على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيري الدفاع والخارجية البريطانيين.

يأتي ذلك في ظل التوترات الجارية بالعراق بعد غارة جوية أمريكية قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو ماجد المهندس وآخرين، وذلك إثر خروجهم من مطار بغداد الدولي.