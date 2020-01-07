بالأسماء.. 7 مصابين في حادث تصادم على طريق "قنا - نجع حمادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:
أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم تروسيكل بسيارة على طريق "قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي".
تلقى مدير أمن قنا اللواء شريف عبدالحميد إخطارًا بإصابة نجار مهاجر علي - 35 عامًا، بكسر بالحوض والساعد الأيسر، وعمر بركات محمد محمود - 30 عامًا، وأحمد محمد حسن - 20 عامًا، ومحمد عنتر علي مراد - 17 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأحمد بركات السحيلي - 35 عامًا، بكسر بالعمود الفقري، ومحمد عبد الملاك رشدي - 20 عامًا، بكسر بالعمود الفقري، وأشرف بركات أحمد - 28 عامًا، بسحجات وكدمات، في حادث تصادم تروسيكل بسيارة على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي - قنا، بالقرب من مدينة غرب قنا.
نُقل المصابون إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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