مصرع مُسن في انهيار سور "بلكونة" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:
لقي مُسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، في انهيار سور "بلكونة" بأحد المنازل، في عزبة "الحريري"، التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية.
تلقى مدير الأمن اللواء عاطف مهران إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بالحادث.
وتبين مصرع دسوقي حسين محمد (73 سنة)، نُقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى "الأحرار التعليمي" بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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