دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف التصعيد والعنف بشكل فوري في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكثف جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلمي في ليبيا، وفقاً لـ سبوتنك.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي اليوم بعد اجتماع مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة بشكل عاجل لمناقشة التطورات في ليبيا إن "خلال الاجتماع أعربناعن قلقنا من الوضع في ليبيا، وندعو إلى إيقاف التصعيد والعنف بشكل فوري".
وأضاف بوريل: "نحن سنكثف من جهودنا للتوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة في ليبيا، فلا يوجد حل عسكري"، مؤكدا أن "أي تصعيد وأي تدخل خارجي سيزيد من تعقيد الوضع ومن معاناة الليبيين".
وفي سياق متصل دعا بوريليوم أمس الاثنينإلى عقد اجتماع بشكل عاجل على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في يوم الجمعة القادم، وذلك للحوار حول التطورات الأخيرة في بغداد وطهران، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيحشد جهوده من أجل خفض التصعيد في المنطقة.
وتتواصل منذ أبريل 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين" بحسب وصفه.
وتصاعدت حدة التوترات بعد إعلان تركيا هذا الأسبوع إرسالها قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيقاف التصعيد والعنف بشكل فوري في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.