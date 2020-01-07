متحدث: التحالف الدولي لا يعتزم الانسحاب من العراق

نفى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك قرار بالانسحاب من العراق أو بأنه نقل مقره جزئيا من بغداد إلى الكويت، وفقاً لـ سبوتنك.
وقال متحدث في التحالف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "التحالف الدولي لمحاربة "داعش" قاد عملياته منذ 2014 من مقريه في الكويت والعراق، ولم
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقبإعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.
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