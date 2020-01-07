أوكرانيا تكشف تفاصيل مكالمة زيلينسكي ووزير الخارجية الأمريكي

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط وذلك خلال اتصال هاتفي، وفقاً لـ سبوتنك.

ووفقا المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية: "اتفق الطرفان على أن أي خطوات عدوانية أخرى يمكن أن تشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة والأمن العالمي"، .

كما عبر زيلينسكي عن قلقه من تفاقم الوضع في العراق والشرق الأوسط في حال سحبت

الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من العراق".

كما أبلغ الرئيس الأوكراني بومبيو بنتائج الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة النورماندي وخطط كييف لاستعادة السلام في منطقة الدونباس.

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وبدوره أشاد بومبيو بإطلاق سراح السجناء ورحب بإبرام عقد لنقل الغاز إلى أوروبا".

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية يوم 29 ديسمبر / كانون الأول الماضي، انتهاء

عملية تبادل الأسرى مع الانفصاليين في منطقة الدونباس شرقي أوكرانيا.

ووفقا لبيان لمكتب الرئاسة تم تسلم 76 أسيرا أوكرانيًا من قبل الانفصاليين كما سلمت كييف 124 انفصاليا.

الجدير بالذكر أن هذه أول مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ووزير الخارجية الأمريكي منذ إثارة قضية مكالمة ترامب وزيلنسكي والتي دفعت الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.