وزير الدفاع البريطاني: إذا طلب العراقيون منا مغادرة البلاد سنحترم ذلك

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده تعمل على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مع الأطراف الأوروبية الموقعة عليه، مشيرا إلى أنه تم نقل بعض الأفراد غير الأساسيين من بغداد، وفقاً لـ سبوتنك.

وأضاف ولاس، اليوم الثلاثاء: "إذا طلب العراقيون منا مغادرة البلاد فإننا سنحترم ذلك، بينما أشار إلى أن وزارة النقل ووزارته على وشك إصدار إرشادات بشأن الملاحة البحرية في الشرق الأوسط بعدما تسبب مقتل قائد عسكري إيراني بارز في تزايد حدة التوتر بالمنطقة"، بحسب "رويترز".

وتابع، خلال جلسة البرلمان البريطاني: "وزارة النقل تراجع مستوى

التهديد للملاحة البحرية على نحو يومي، وهي على وشك إصدار إرشادات بدعم من وزارة الدفاع".

وأكد المتحدث العسكري باسم قائد القوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن أي بقاء لقوات التحالف يعتبر وجودا غير شرعي على الأراضي العراقية، لافتا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية

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عادل عبد المهدي بحث مع السفير الأمريكي في بغداد آلية دفع القوات القتالية خارج العراق.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية

عادل عبد المهدي، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، قد بحثا جهود تفادي نشوب حرب في المنطقة، بعد العملية الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في بغداد الجمعة الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت، الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".