إيران تبدأ مراسم دفن سليماني في كرمان

بدأت إيران بمراسم دفن قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مقبرة بمسقط رأسه في بلدة كرمان اليوم الثلاثاء، وفقاً لسبوتنك.

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن إيران بدأت مراسم دفن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، وذلك بعد تأجيل تسبب فيه تدافع في المدينة حيث تجمع عشرات الآلاف لتشييعه في وقت سابق من اليوم.

وقالت الوكالة "قبل دقائق قليلة نقل جثمانه إلى قسم الشهداء بمقبرة كرمان"، مضيفة أن عملية الدفن بدأت.

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وقررت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من ظهر اليوم الثلاثاء، تأجيل دفن جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بعد حادث تدافع في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، أوقع عشرات القتلى

والجرحى.وارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا.

وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأميركية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية.