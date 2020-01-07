جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، تأكيد بلاده أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وفقاً لـوكالة "أ ش أ".
جاءت إدارة الرئيس ترامب كانت إيران في طريقها لحيازة سلاح نووي عبر الاتفاق النووي الإيراني الذي أعطى لها الفرصة لامتلاك سلاح نووي وهو ما لن تسمح به إدارة ترامب".
وقال بومبيو -خلال مؤتمر صحفي- "لقد كان الرئيس الأمريكي واضحا عندما قال إن إيران لن تستطيع حيازة سلاح نووي خلال فترة رئاسته"، مضيفا :"أنه عندما
سليماني كان مسافرا في مهمة دبلوماسية إلى العراق عندما استهدفته ضربة جوية أمريكية، واصفا تلك الادعاءات بأنها "دعاية وأكاذيب".
ونفى بومبيو الادعاءات التي تفيد بأن القائد الإيراني قاسم
وفيما يتعلق بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقوم باستهداف مواقع ثقافية إيرانية إذا قامت طهران بالرد على مقتل سليماني، أكد بومبيو أن جميع الأهداف يتم مراجعتها وجميع الجهود التي يتم بذلها ستحدث وفقا للقانون الدولي، معربا عن ثقته حيال هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية أمريكا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.