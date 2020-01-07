وزير خارجية أمريكا: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، تأكيد بلاده أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وفقاً لـوكالة "أ ش أ".



وقال بومبيو -خلال مؤتمر صحفي- "لقد كان الرئيس الأمريكي واضحا عندما قال إن إيران لن تستطيع حيازة سلاح نووي خلال فترة رئاسته"، مضيفا :"أنه عندما

جاءت إدارة الرئيس ترامب كانت إيران في طريقها لحيازة سلاح نووي عبر الاتفاق النووي الإيراني الذي أعطى لها الفرصة لامتلاك سلاح نووي وهو ما لن تسمح به إدارة ترامب".



ونفى بومبيو الادعاءات التي تفيد بأن القائد الإيراني قاسم

سليماني كان مسافرا في مهمة دبلوماسية إلى العراق عندما استهدفته ضربة جوية أمريكية، واصفا تلك الادعاءات بأنها "دعاية وأكاذيب".



وفيما يتعلق بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيقوم باستهداف مواقع ثقافية إيرانية إذا قامت طهران بالرد على مقتل سليماني، أكد بومبيو أن جميع الأهداف يتم مراجعتها وجميع الجهود التي يتم بذلها ستحدث وفقا للقانون الدولي، معربا عن ثقته حيال هذا الأمر.