وول ستريت جورنال: بنس يؤكد دعمه مجددًا لجوايدو زعيم معارضة فنزويلا

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مجددا دعم واشنطن المستمر لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه، في الـ 23 من يناير الماضي، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، حاصلًا على تأييد الولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا اللاتينية وعدد من الدول الأخرى، وفقاً لـ أ ش أ.



وكشف مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، لم يكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لصحيفة "وول ستريت

جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بنس عقد محادثة هاتفية مقتضبة مع زعيم المعارضة الفنزويلي، أكد خلالها أن جوايدو هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد.يُشار إلى أن الجانبين بحثا، في وقت سابق، جهود جوايدو الرامية إلى عزل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من السلطة، كما أنهما تشاورا العام الماضي سويًا بعد أن أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن الحكومة الانتقالية وحدها من يستطيع حل الأزمة القائمة في كاراكاس، مؤكدًا أن واشنطن إلى جانب 57 دولة أخرى لا تزال تعتبر خوان جوايدو رئيسا للجمعية الوطنية والرئيس المؤقت لفنزويلا.يُشار إلى أن عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة قد اعترفت بجوايدو رئيسا رسميا لفنزويلا، لكن مادورو ظل في الحكم بتأييد من قوات الجيش والشرطة الفنزويلية، إلى جانب أعضاء الهيئة التشريعية للدولة.