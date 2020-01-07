50 قتيلاً و212 جريحاً بتدافع خلال تشييع سليماني في كرمان

قتل أكثر من 50 شخصاً، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في مدينة «كرمان» جنوب البلاد.

وأكد رئيس المركز الطبي الشرعي في كرمان عباس اميان الحصيلة الجديدة ونقلها الإعلام الإيراني.

كذلك، نقلت وكالة إسنا عن رئيس فرق الإغاثة في المدينة محمد صابري أن 212 شخصاً أصيبوا في التدافع "بعضهم في حال خطيرة".

وكان المشيعون احتشدوا في وسط كرمان، مسقط رأس قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بمد بشري شبيه بالذي شهدته البلاد الأحد والاثنين في طهران ومدن أخرى خلال التشييع الشعبي لسليمان، الذي قُتل يوم الجمعة الماضي في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد.

من جهتهم، يجتمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا اليوم في بروكسل لمناقشة تداعيات اغتيال سليماني.

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وفي ظل مناخ شديد التوتر بعد أشهر من الضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران على خلفية تصعيد عسكري في منطقة الخليج والخلافات بشأن الملف النووي الإيراني، أثارت الولايات المتحدة التباساً الاثنين بعدما نشرت خطأً رسالة موجهة للسلطات العراقية تفيد بأن واشنطن بدأت الاستعدادات لسحب جنودها من العراق.

ونفى وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر -في مؤتمر صحفي- أن تكون لدى بلاده نية الانسحاب من العراق، قائلاً "لم يتخذ أي قرار للانسحاب".