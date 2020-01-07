قوات الأمن الفنزويلي تمنع جوايدو من دخول البرلمان

منعت قوات الأمن الفنزويلية زعيم المعارضة خوان جوايدو من دخول البرلمان، حيث كان ينوي ترؤس جلسة بعد إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان.

وقال جوايدو مخاطباً قوات الأمن: «هذه ليست ثكنة» وذلك قبل أن يحمله نواب على الأكتاف، في حين كان لويس بيرا، وهو نائب معارض منافس لجوايدو ويقول إنه الفائز برئاسة البرلمان، يرأس جلسة صاخبة داخله. اقرأ أيضاً... جوايدو يخسر منصبه كرئيس للجمعية الوطنية في فنزويلا

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