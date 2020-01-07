قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في باب الرحمة بالأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، على المصلين المتواجدين في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك. وأفاد شهود عيان فلسطينيون أن قوات الاحتلال من الشرطة والوحدات الخاصة هاجمت المصلين حيث تتعمد استفزاز المصلين لتأمين سير اقتحامات المستوطنين.

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