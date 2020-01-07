كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس ترفض استخدام أراضيها للتدخل في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض بشكل قطعي استخدام أراضيها من أي طرف للتدخل في الصراع الليبي.

وقالت باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر، في تصريح لاذاعة (موزاييك) التونسية أن تونس ترفض رفضاً قطعياً أي تدخل أجنبي في ليبيا بما في ذلك التدخل التركي "وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير".

وفي ردها على سؤال حول السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكرياً في ليبيا شددت النيفر على أن "تونس لا يمكن أن تسمح بذلك وأن جواب الرئيس التونسي قيس سعيد كان صريحاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الاخيرة لتونس".

وأضافت أن "سيادة أي شبر من التراب التونسي ليست محل مساومة" مشيرة إلى أن المشاورات ما تزال جارية بشأن إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا ونافية وجود أي رفض لمشاركة تونس في هذا المؤتمر. Advertisements

كما نفت النيفر اشتراط تونس مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر لحضوره مؤكدة في المقابل حرص الرئاسة التونسية على أن تكون جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا ممثلة وأساساً الطرف الليبي.

وشددت على سعي تونس لإيجاد حل سلمي للملف الليبي "وهو التوجه الذي يذهب إليه مؤتمر برلين".