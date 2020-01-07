وزير الدفاع البريطاني: سنغادر العراق إذا طلبت بغداد المغادرة

وشدد وزير الدفاع البريطاني، خلال كلمة بمجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، على أنه ليس من مصلحة أحد تأجيج الصراع في الشرق الأوسط.

وقال "والاس"، إن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن موجود في العراق بناء على دعوة من الحكومة لمحاربة داعش.

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وأضاف أنهم نقلوا الأفراد غير الأساسيين من بغداد إلى مواقع أخرى.

تأتي تلك التصريحات في أعقاب موافقة البرلمان العراقي على رحيل القوات الأجنبية من البلاد على خلفية مقتل قاسم سليمان، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشيعي في ضربة جوية أمريكية الجمعة الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ليس لديها خطط لسحب قواتها من العراق وكذلك فرنسا، بينما أعلن حلف الناتو سحب عناصر لم يحددها.