كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بن سلمان يناقش مع ترامب الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولي.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أمس الإثنين.

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وقال نائب وزير الدفاع السعودي، إنه التقي الرئيس الأمريكي بناءا على توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه حمل رسالة من ولي العهد السعودي إلي الرئيس الأمريكي.

كما بحث، خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية.