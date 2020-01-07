الاتحاد الأوروبي يرفض خطط تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، رفض خطط تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ورفضت الولايات المتحدة وروسيا وكل دول المنطقة، بما فيها اليونان وقبرص ومصر وفرنسا وإيطاليا الخطط التركية.

واعتبرت كل هذه الأطراف أن حكومة السراج فاقدة للشرعية التى تؤهلها لطلب مساعدة عسكرية من الخارج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث سيسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

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وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.