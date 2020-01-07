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بومبيو: سنواصل الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأمريكيين

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: سنواصل الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:11 م

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مايك بومبيو

مايك بومبيو

الخليج 365

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن  قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لم يكن في مهمة دبلوماسية في العراق، مشددا على مواصلة الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأمريكيين.

وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن هناك تعاون مشترك ومستمر بين واشنطن والدول الأوروبية بشأن الملف الإيراني، منوها بأن إيران لها علاقات بالتنظيمات الإرهابية في المنطقة وحركة طالبان الأفعانية.

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وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قاسم سليماني بناء على معلومات استخبارية دقيقة

وأشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، مسؤول عن مجازر في سوريا والعراق.

وكما أكد أن ترامب لن يسمح لإيران بالحصول على القنبلة النووية، وتم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران حتى لا نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي.

وتابع: "واشنطن تمارس ضغطا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على إيران حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب".

وأردف، قائلا: "كل ما سنتخذه من قرارات ضد إيران سيكون منسجما مع القوانين الدولية والأميركية".

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