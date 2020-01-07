كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بعد انزلاق طائرة بسبب الرياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن الرحلات الجوية في مطار "صبيحة كوكجن" في إسطنبول توقفت مؤقتا اليوم الثلاثاء، بعد أن انزلقت طائرة تابعة لشركة "بيجاسوس بوينج 737 من مدرج.

ذكرت تقارير أولية، أن الطائرة انزلقت من المدرج لدى وصولها من الشارقة، ولم يبلغ عن إصابات في الحادث.

وذكرت محافظة إسطنبول أن الحادث وقع فى الساعة 9:43 صباحا بالتوقيت المحلى (0643 بتوقيت جرينتش) وسببه سوء الأحوال الجوية.