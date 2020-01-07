كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف الرحلات الجوية في مطار إسطنبول بعد انزلاق طائرة بسبب الرياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير أولية، أن الطائرة انزلقت من المدرج لدى وصولها من الشارقة، ولم يبلغ عن إصابات في الحادث.
وذكرت محافظة إسطنبول أن الحادث وقع فى الساعة 9:43 صباحا بالتوقيت المحلى (0643 بتوقيت جرينتش) وسببه سوء الأحوال الجوية.
وذكرت صحيفة "حرييت"، أن محطة صبيحة كوكجن الدولية اوقفت جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 11:20 صباحا.
وقالت شركة الخطوط الجوية التركية، إنها ألغت جميع الرحلات من وإلى المطار حتى الساعة 3 مساءً، وستعلق الرحلات حتى إشعار آخر.
تم تحويل 10 رحلات على الأقل إلى أنقرة، وحفنة إلى مطار إسطنبول الجديد وواحدة إلى أنطاليا.
ابتليت إسطنبول بالأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين، مما أثر على النقل في المدينة.