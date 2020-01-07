كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ونظيره الهندي يبحثان الأمن الإقليمي وسط توتر إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، وسط سيناريو متقلب في إيران، مسائل الأمن الإقليمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض.

وقال البيان الصحفي الصادر، عن إدارة ترامب "ناقش القادة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في عام 2020، كما استعرضوا أيضًا المسائل الأمنية الإقليمية، وفقًا لـ"ديكان هيرالد".

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية أيضًا بيانًا موجزًا حول محادثات الزعيمين، لكنها لم تقدم أي إشارات للمناقشات حول الأمن الإقليمي.

وصرح رئيس الوزراء، أن العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم، قد نمت بقوة.

Advertisements

وأبرز بيان التقدم المحرز في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام السابق، وأعرب عن رغبته في مواصلة العمل مع الرئيس ترامب لتعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في وقت سابق أجرى وزير الخارجية د. جيشانكار محادثة هاتفية مع نظيره مايك بومبو حول الوضع الإيراني تحدث خلاله وزير الخارجية عن "تهديدات واستفزازات إيران المستمرة".

أوضح وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" لجيشانكار، أن إدارة ترامب لن تتردد في التصرف للحفاظ على حياة الأمريكيين وحياة أصدقائنا وحلفائنا.

أبدت الهند من جانبها "قلقًا عميقًا" بشأن تحول الأحداث في الخليج الفارسي، حيث تحدث جيشانكار مع نظرائه في إيران، وعمان، والإمارات، وقطر، والأردن حول الوضع المتطور في الخليج.