كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زاخاروفا": يجب توثيق خطأ الرسالة المتعلقة بالانسحاب الأمريكي من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ضرورة توثيق اعتراف الولايات المتحدة بأن الوثيقة المتعلقة بالانسحاب الأمريكي من العراق، وصلت إلى الإنترنت بالخطأ.

وذكرت زاخاروفا، أن ذلك لن يسمح لواشنطن لاحقا بإلقاء اللوم في ذلك على "الهاكرز الروس".

وقالت الدبلوماسية الروسية، عبر صفحتها على فيسبوك": "أقترح توثيق كلمة "خطأ"، وإلا سيلقون اللوم مجددا على "الهاكرز الروس" أو RT".

في الليلة الماضية، ظهرت في الصحافة رسالة لقائد القوات الأمريكية في العراق العميد وليام سيلي معنونة للجانب العراقي، أشير فيها إلى "بدء انسحاب" وحدات الجيش الأمريكي من العراق، بناء على طلب بغداد.

وفي وقت لاحق، وصف الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، نشر هذه الرسالة بـ"الخطأ"، وقال، إنها مسودة كان نشرها غير جائز.

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ويذكر أن نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن تكون واشنطن قد قررت إخراج قواتها من العراق.

وأكد إسبر أن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".

وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي إن الرسالة الرسمية الأمريكية "مسودّة" و"ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي مساء الإثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم بـ"اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق".

وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أمريكي وآخر عراقي صحتها، أورد الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

