كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يحث علي وقف التصعيد في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن بلاده تعمل على منع التوترات المتزايدة في المنطقة من التأثير على الاستقرار في الداخل، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وصرح عون، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعات منفصلة مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للبنان وقائد قوة حفظ السلام الدولية المنتشرة على طول الحدود مع إسرائيل.

ونقل بيان صادر عن مكتب عون قوله، إنه من المهم أن يستمر الهدوء على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية و"منع حدوث تطورات سلبية هناك".

قال حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران إن الجيش الأمريكي سيدفع ثمنًا لقتل أكبر قادة إيران والميليشيات العراقية في بغداد الأسبوع الماضي.

كما أوضح نصرالله في وقت سابق، أن قتل الولايات المتحدة للقائد الايراني قاسم سليماني يضع المنطقة بأسرها في بداية "مرحلة جديدة تمامًا".