الأسد يعرب عن امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بالرئيس السوري بشار الأسد في مقر القوات الروسية في دمشق.

وأعرب الرئيس السوري عن امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام.

وقال الرئيس بوتين، إنه تم قطع شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جلسة مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.