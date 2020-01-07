كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 7/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أكثر من 50 قتيلا في تشييع جثمان قاسم سليماني

ارتفعت حصيلة قتلى التدافع أثناء جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب إيران إلى 50 قتيلا. Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || غارات جوية للجيش الليبي على مواقع للوفاق غرب مدينة سرت

شنت قوات الجيش اللييبي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع للوفاق غرب مدينة سرت، وفقا لقناة العربية.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || مصادر تكشف عن منظمة تسهل هروب الإخوان من السودان الى تركيا

استقبلت تركيا 17 عضوا بارزا على الأقل من تنظيم الإخوان في السودان، خلال الأشهر الماضية بعد احتجاجات شعبية استمرت لأكثر من 5 أشهر.

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