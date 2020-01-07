كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا الصراع الأمريكي الإيراني يسبب مشكلة كبيرة للهند؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل اللواء قاسم سليماني القائد الأعلى لقوة القدس الإيرانية، في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد في الساعات الأولى من 3 يناير 2020، وكان الجنرال "سليماني"، أقوى قائد عسكري إيراني ومهندس توسيع نفوذ طهران في العراق، ولبنان، وسوريا، واليمن.

ولقد اتخذت الحكومة العراقية هذا التصرف الأمريكي باعتباره انتهاكًا لسيادتها، وأقرت جلسة خاصة للبرلمان العراقي في 5 يناير 2020 قرارًا غير ملزم يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل وفي الوقت نفسه تضع حدًا للاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة. وفقًا لـ"ديسان هيرالد".

ووصلت العلاقات الأمريكية الإيرانية الآن إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الرهائن الإيرانية في نوفمبر عام 1979، هناك تصريحات متضاربة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينما كان يبرر القتل بالقول إن ذلك قد تم من أجل "وقف الحرب، وليس بدء الحرب".

وكانت استجابة نيودلهي للتطورات هي التأكيد على ضبط النفس من جميع الجوانب، وأجرى وزير الخارجية د. جيشانكار محادثة هاتفية مع جواد ظريف من إيران، ومايك بومبو، وكذلك مع وزيري خارجية عمان والإمارات العربية المتحدة في 5 يناير.

فلدى الهند الحق في القلق، تعتبر حصص نيودلهي عالية جدًا في المنطقة نظرًا لإمدادات الطاقة وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية وتحويلاتها، وأخيرًا رفاهية وأمن 9 ملايين هندي يعيشون في منطقة الخليج، ففي حالة نشوب حرب وعدم استقرار في المنطقة، فإن إخلاء الهنود سيكون أمرًا صعبًا.

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سيكون ارتفاع أسعار النفط والتكلفة الاقتصادية للحرب في المنطقة عاليًا للغاية بالنسبة لنيودلهي. وتستوفي الهند 83 في المائة من احتياجاتها من الخام من خلال الواردات، وتمثل منطقة الخليج الفارسي وحدها 70 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

والأهم من ذلك أن ثلثي النفط الهندي ونصف إمدادات الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز، أي تعطل في حركة الناقلات بسبب النزاع في منطقة غرب آسيا سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية مما يؤثر على الهند أيضًا.

وتعتبر إيران أيضًا بوابة الهند إلى أوراسيا، وشريكًا مهمًا في الحفاظ على السلام والاستقرار في أفغانستان، وتجلى التعاون الثلاثي بين الهند، وإيران، وأفغانستان، في شكل اتفاق حول تطوير ميناء تشابهار لتسهيل الاتصال بين الهند وأوراسيا.