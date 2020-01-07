في طليعتها التعليم والتشغيل.. هذه مقترحات المواطنين للجنة النموذج التنموي- فيديو

بالتزامن مع الجولة التشاورية، التي تقوم بها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي مع الأحزاب السياسية، استطلع “اليوم 24″، آراء المواطنين حول مقترحاتهم، وتصوراتهم للجنة.

وتمحورت أغلب المقترحات حول مطلبي التعليم، والتشغيل، بينما توزعت باقي المقترحات بين تحديث الإدارة، وحل مشكلة السكن، وإصلاح صندوق التقاعد، وقطاع الصحة، والاهتمام بالتكنولوجيا، ثم ملاءمتها مع قطاع التعليم.

واتجهت بعض الآراء إلى اقتراح مطالب جذرية، تدعو إلى محاربة الفوارق الطبقية، ثم القطع مع سياسة الريع.

يذكر أن اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، التي عينها الملك لمواجهة تحديات التنمية، أعلنت، قبل أسابيع، رغبتها في الانفتاح على مختلف المكونات السياسية، والنقابية، والأحزاب من أجل الاستماع إلى تصوراتهم، ومقترحاتهم للنموذج التنموي، كما أنها عازمة على الانفتاح، أيضا، على فعاليات المجتمع المدني، والمواطنين، عبر إحداث منصة رقمية للاستماع إلى آرائهم، ومساهماتهم في مشروع النموذج التنموي.