ياجور يقترب من متصدر البطولة الاحترافية

توصل محسن ياجور، المهاجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي، ثم ضمك السعودي، لاتفاق مبدئي مع إدارة نادي نهضة بركان، من أجل الانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر مقربة من الفريق البرتقالي، فإن النادي البركاني قد أقنع المهاجم الدولي السابق بحمل قميص الفريق، ليعزز صفوف الفريق في ما تبقى من منافسات البطولة الاحترافية، بالإضافة إلى منافسة كأس الاتحاد الإفريقي “كاف”، ومن المرتقب أن يعلن رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويرغب ممثل عاصمة البرتقال، في تعزيز خطه الأمامي، من أجل تحقيق مساعيه التمثلة في التتويج بالبطولة، التي يتصدرها حاليا، بالإضافة إلى التتويج بكأس “الكاف”، التي يتصدر مجموعته أيضا وبلغ المباراة النهائية في النسخة الماضية.

جدير ذكره، أن ياجور فضل عرض الفريق البركاني، على 3 أخرى وهي الرجاء والوداد البيضاويين، بالإضافة إلى اتحاد طنجة.