"الناتو" يعلن رسميا سحب بعض عناصره "مؤقتا" من العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحلف الأطلسي، اليوم الثلاثاء، سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق، وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب توتر شديد بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول في الحلف في بيان "نحن نتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية موظفينا". وأوضح أن ذلك "يشمل إعادة تمركز مؤقت لقسم من موظفينا في مختلف المناطق داخل العراق وخارجه".

وأضاف أن الحلف "يبقي مع ذلك على وجود في العراق".