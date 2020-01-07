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إعلامي سعودي يسخر من مزاعم إيران حول مهمة سليماني خلال إستهدافه

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 يناير 2020

سخر الإعلامي السعودي، أنور مالك، من مزاعم النظام الإيراني حول أن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، كان في مهمة دبلوماسية خلال إستهدافه بطائرة مسيرة فجر الجمعة الماضية في العاصمة العراقية بغداد .

 

وقال مالك وهو مقدم برامج على قنوات 24 ، في تغريدة له بتويتر، "أن فيلق القدس جناح عسكري خارجي للحرس الثوري الإرهابي" .. مشيراً إلى أن مزاعم ملالي ايران أن قائده قاسم‌ سلیماني كان في مهمة دبلوماسية لا يعتد بها أبدا" .

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وأضاف "بل هي محاولة بائسة ويائسة لصناعة حصانة مزيفة له بعد هلاكه وهو في مهمة أمنية خارجة عن القانون الدولي والإقليمي والمحلي العراقي أيضا" .

 

وزعم وزير خارجية إيران جواد طريف أن سليماني كان في مهمة دبلوماسية بالعراق عندما تم إستهدافه بطائرة مسيرة امريكية فجر الجمعة مما أدى إلى مصرعه وقائد أخر في الحشد الشعبي العراقي

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