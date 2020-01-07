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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي متواصل على مناطق متفرقة من حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، في إطار خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت مناطق شمال المديرية، واستخدمت الأسلحة المتوسطة والأسلحة والقناصة نهار اليوم الثلاثاء بشكل مكثف استمر لساعات.
المصادر أضافت، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مناطق أخرى جنوب المديرية، مستهدفة مزارع المواطنين، بإستخدام سلاح 14.5 وسلاح 12.7 والأسلحة القناصة.
وأردفت المصادر، أن عمليات القنص والاستهداف التي قامت بها مليشيات الحوثي على مختلف المناطق أثارت الخوف والذعر في صفوف المواطنين.
وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها اليومية على مختلف المناطق والمديريات جنوب محافظة الحديدة، في إطار تصعيدها المستمر وخروقاتها للهدنة الأممية وتسعى للقضاء على عملية السلام.
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