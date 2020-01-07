بومبيو يهدد إيران برد حاسم وجدي على أي تحرك معادي

الثلاثاء 7 يناير 2020

هدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إيران برد حاسم وجدي في حال تنفيذها أي عمل معادي على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أميركية، فجر الجمعة الماضي، قرب مطار بغداد .



وقال في مؤتمر صحفي، أن سليماني مسؤول عن مجازر في سوريا والعراق، مشددا على أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم وجدي على أي رد إيراني على مقتل سليماني .

وأضاف بومبيو أن كلام وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن مهمة دبلوماسية لسليماني في العراق مجرد أكاذيب، مؤكدا أن إيران لها علاقات بعدد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

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وأعرب عن ثقته في أن الضربة التي أودت بحياة سليماني تمت مراجعتها قانونيا قبل التنفيذ.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الرئيس ترمب كان واضحا بأن إيران لن تحصل على قنبلة نووية، لافتا إلى أن مهمة واشنطن هي حماية أرواح الأميركيين وحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح بومبيو أن العقوبات الأميركية جعلت النظام في إيران يعاني.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى السفن في الممرات المائية في الشرق الأوسط من احتمال فعل إيراني ضد المصالح البحرية الأميركية ردا على مقتل قاسم سليماني.