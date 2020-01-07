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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تستدعي القائم بأعمال البرازيلي بسبب تأييد بلاده لإغتيال سليماني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
إستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال البرازيلي في طهران، على خلفية تأييد حكومة بلاده مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد .
وأثار قتل قاسم سليماني، الذي يُنظر إليه باعتباره ثاني أقوى رجل في إيران ومنسق جهودها لمد نفوذها في الشرق الأوسط، تصعيدا كبيرا في التوتر بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "نبلغكم بأن القائم بالأعمال البرازيلي في طهران وممثلين عن دول أخرى تحدثت عن الأحداث التي وقعت في بغداد، استدعوا لدى وزارة الخارجية الإيرانية في إطار الممارسات الدبلوماسية المعتادة" .
وأضافت أن المشاورات كانت هادئة وودية ورفضت التعليق على تفاصيل الاجتماع.
وقال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم، إن بلاده ترفض كل أشكال الإرهاب ”في أي مكان في العالم“.
وأضاف كذلك، أن البرازيل ستستمر في علاقاتها التجارية مع إيران، وأنه سيتحدث مع وزير الخارجية بشأن قرار طهران استدعاء المبعوث البرازيلي.
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