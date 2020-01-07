شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان : تسلمنا « النشرة الحمراء» بشأن «غصن» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي البرت سرحان أن النيابة العامة التمييزية تسلمت أصولا "النشرة الحمراء" التي صدرت عن مكتب الإنتربول في اليابان والمتعلقة بقضية المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، وستباشر بإجراء المقتضى في ضوئها.

واعتبر سرحان أن غصن "مواطن لبناني وله الحق بالمعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، وأن دخوله الى الأراضي اللبنانية هو قانوني، وبالتالي فإن إقامته على الأراضي اللبنانية تمت على هذا الأساس، كما أن الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة العدل، لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن".