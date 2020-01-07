شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنواصل الضغط على إيران لحماية أرواح الأميركيين والان نبدء بالتفاصيل

- كل ما سنتخذه من قرارات سيكون منسجما مع القوانين الدولية والأميركية

- نمارس ضغطا على إيران حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب

- ترامب اتخذ قرار قتل قاسم سليماني بناء على معلومات استخبارية دقيقة

- سليماني تسبب في الكثير من جرائم الحرب والمذابح في سوريا والعراق

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران اليوم الثلاثاء، سنواصل الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأميركيين

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وقال في مؤتمر صحفي بالوزارة " كل ما سنتخذه من قرارات ضد إيران سيكون منسجما مع القوانين الدولية والأميركية.

واشنطن تمارس ضغطا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على إيران حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب

وقال : انسحبنا من الاتفاق النووي مع إيران حتى لا نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي ، وهناك تعاون مشترك ومستمر بين واشنطن والدول الأوروبية بشأن الملف الإيراني

وأشار "بومبيو" الرئيس ترامب اتخذ قرار قتل قاسم سليماني بناء على معلومات استخبارية دقيقة سليماني لم يكن في مهمة دبلوماسية في العراق وتسبب في الكثير من جرائم الحرب والمذابح في سوريا والعراق وكان على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة.