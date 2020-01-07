إخماد حادث حريق اندلع في أعلى المطعم التركي

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني باشر باخماد حادث حريق اندلع في اعلى طابق من المطعم التركي، حيث نشب في عدد من الاغطية والمفروشات الخاصة بالمتظاهرين".

وأضاف أن "إخماد الحريق تم دون تسجيل إصابات بشرية".

