أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإخماد حادث حريق اندلع في أعلى المطعم التركي وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني باشر باخماد حادث حريق اندلع في اعلى طابق من المطعم التركي، حيث نشب في عدد من الاغطية والمفروشات الخاصة بالمتظاهرين".
وأضاف أن "إخماد الحريق تم دون تسجيل إصابات بشرية".
وأضاف أن "إخماد الحريق تم دون تسجيل إصابات بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حادث حريق اندلع في أعلى المطعم التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.