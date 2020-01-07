ألمانيا: انتهاكات إيران النووية لن تمر دون رد مشترك

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، إن برلين لا يمكنها قبول قرار إيران تجاهل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، مضيفا أن على أوروبا الرد المشترك.

وأضاف ماس عقب لقائه نظيريه الفرنسي والبريطاني في بروكسل "نعتقد أن ما أعلنته إيران ليس هو المسار الصحيح، وبالتالي فإن علينا إيجاد رد مشترك".

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فإن بإمكان الأطراف الموقعة الاتفاق التحرك نحو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. لكن ماس لم يشر إلى ذلك خلال تصريحاته.

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والأحد الماضي، قررت إيران تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.





وقالت السلطات الإيرانية، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة "تسنيم"، أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة، وكذلك البحث والتطوير نوويا.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.