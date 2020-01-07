بومبيو عن استهداف سليماني: لو ظل حيا لقتل المزيد

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، إن استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني جاء لمنعه من قتل المزيد.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، أن سليماني كان مسؤولا عن مجازر في سوريا، وتسبب في دمار كبير في العراق ولبنان، مؤكدا أن عملية الاستهداف تمت مراجعتها قانونيا قبل التنفيذ.

ونفي بومبيو أن يكون قائد فيلق القدس، الذي تم استهدافه في العراق الجمعة الماضية، في زيارة رسمية أو دبلوماسية، متوقعا أن تتصدر قضية إيران والعراق جدول أعمال اجتماعات أمريكا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.



وفيما يخص الاتفاق النووي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن انسحاب بلاده من الاتفاق جاء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



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وطالب بومبيو بأهمية الانتباه لدور إيران في الصراع بأفغانستان، وتعمل على تقويض عملية السلام هناك، مؤكدا أن هناك علاقات وثيقة بين النظام الإيراني وحركة طالبان.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" في ساعة مبكرة من الأحد الماضي، قائلا "هاجمونا، وجاءهم ردنا، وإذا هاجموا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

وقال ترامب "وضعنا قائمة تشمل 52 هدفاً إيرانياً، بعضها ذو مكانة عالية وتمثل أهمية كبرى لإيران، سيتم ضربها بقوة وسرعة إذا ضربت إيران أي أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.