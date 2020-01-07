خالد بن سلمان يسلم ترامب رسالة من ولي العهد السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أمس الإثنين.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي إنه التقى الرئيس الأمريكي بناءً على توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه حمل رسالة من ولي العهد السعودي إلى الرئيس الأمريكي.

كما بحث، خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب؛ بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.