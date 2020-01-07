مصدر حكومي: فرنسا لا تعتزم خفض قواتها بالعراق

قوات عسكرية فرنسية خارج الحدود - أ ف ب

قال مصدر حكومي فرنسي، الثلاثاء، إن بلاده ليس لديها خطط لخفض عدد قواتها في العراق في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر لوكالة رويترز أنه سيتم تعزيز الأمن حول القوات الفرنسية خارج الحدود.

وتقدم فرنسا التدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية والكردية كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

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ويتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

كما قررت إيران، الأحد، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.