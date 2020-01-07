الناتو يعتزم سحب جزء من قواته في العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الحلف الاطلسي (الناتو)

أعلن الحلف الاطلسي الثلاثاء سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب توتر شديد بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول في الحلف في بيان "نحن نتخذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية موظفينا. ويشمل ذلك اعادة تمركز مؤقت لقسم من موظفينا في مختلف المناطق داخل العراق وخارجه" مضيفا ان الحلف "يبقي مع ذلك على وجود في العراق".