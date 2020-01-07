أكراد العراق يراقبون رياح التوتر الأمريكي الإيراني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
يبدو أن الأحداث الأخيرة في العراق تضع الجميع على أهبة الاستعداد، فالفصائل الموالية لإيران تستعد عسكريا، فيما تنشغل السلطات الاتحادية بإجراءات إجلاء القوات الأمريكية عن أراضيها، وسط تزايد التصريحات الدبلوماسية المنددة بواشنطن؛ ما عدا إقليم كردستان، الذي يدين بحكمه الذاتي للولايات المتحدة، بقي بموقع المراقب.
فبعد عدة أيام من اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة في بغداد قد تمتد انعكاساتها حتى خارج منطقة الشرق الأوسط، فإن السلطات في كردستان العراق، ”تتفاعل مع الجميع لكنها لا تأخذ موقفا“، بحسب ما يقول عالم الاجتماع والمتخصص في العراق عادل بكوان.
ودعت البيانات الصحافية الصادرة عن السلطات الكردية إلى ”ضبط النفس“ و“احترام سيادة العراق“، فيما لم يشارك أي نائب كردي في البرلمان العراقي بالجلسة الاستثنائية يوم الأحد، والتي صوت فيها المجلس على تخويل الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية على أراضيه.
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